Gazze Şeridi’nden Türkiye’ye Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi tebriği

KUDÜS (AA) – ESAT FIRAT – İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi merkezli Filistin Alimler Birliği ile Gazze Şeridi’ndeki Filistinli akademisyen ve uzmanlar Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasını tebrik ederek, bunun İslam dünyası için gurur verici bir gelişme olduğunu söyledi.



Filistin Alimler Birliği Başkanı Şeyh Mervan Ebu Ras, 86 yıl sonra Ayasofya-i Kebir Camisi’nde cuma namazının kılınmasına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Bu manzara Allah’ın dinini seven her Müslüman için büyük bir mutluluktur. Ayasofya’yı dolduran bu muhteşem kalabalık ümmetin Allah’ın evlerine ve İslam’a olan sadakatinin göstergesidir.” değerlendirmesinde bulundu.



Şeyh Ebu Ras, Ayasofya’nın yeniden camiye dönüştürülmesi kararının doğru, müze olmasının yanlış olduğuna dikkati çekerek, “Ayasofya, İslam ümmetinin bağrına geri dönmüştür. Bunda şaşılacak bir durum yoktur.” ifadelerini kullandı.



Bazı Arap ve İslam dünyasından Ayasofya kararına ilişkin eleştirileri kınayan Ebu Ras, “Asıl olan Müslümanların Allah’ın isminin yükseldiği camilerin açılması için sevinmeleridir. Dolayısıyla buna karşı çıkanların İslam’a olan aidiyetleri sorgulanabilir.” dedi.



Ebu Ras, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ayasofya'nın Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne kavuşmasının anahtarı olduğu yönündeki açıklamasına işaret ederek, “Biz bunu takdir ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güçlü ve hakiki açıklamasıdır. Bu, dinini ve Mescid-i Aksa’yı seven, güçlü inancı ve bağlılığı olan bir insanı gösteriyor.” şeklinde konuştu.



Arap ve İslam dünyasının halihazırdaki durumunun kötü olduğu ve düzeltilmeye ihtiyaç duyduğuna vurgu yapan Ebu Ras, bunun gerçekleşmesi durumunda Mescid-i Aksa’nın kurtarılabileceğinin altını çizdi.

- "Türkiye bugün İslam dünyasının lideri olarak ortaya çıkmıştır"

Filistinli Siyaset Uzman Mustafa Es-Savvaf da yaptığı açıklamada, Ayasofya’nın ibadete açılmasının Türkiye’nin bir başarısı olduğunu ve bünyesinde çok derin politik işaretleri barındırdığını vurguladı.

Savvaf, dünyanın Türkiye ve halkının çok güçlü olduğunu görmesi, İslam dünyasının da bununla gurur duyması gerektiğini belirterek, “Türkiye bugün İslam dünyasının lideri olarak ortaya çıkmıştır ve liderliği hakkediyor.” dedi.



Türkiye’yi tebrik eden Savvaf, bunun hem Türkiye hem de İslam dünyası için olumlu bir adım olduğunu kaydetti.

- "Ayasofya’nın dönüşümü dinler arasındaki sevgi ve saygı dilini artıracaktır"

Gazze Şeridi’ndeki El-Aksa Üniversitesi’nde akademisyen Hani El-Cezzar da, Ayasofya’nın cami olarak yeniden açılmasının, bulunduğu alana kutsallık kattığını ve bunun turistik bir mekan olmasından daha önemli olduğunu bildirdi.

Cezzar, şöyle devam etti:

“Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi, özgürlüklere ve kültürlere bir müdahale değil bilakis tarihi eseri korumadır. Aynı zamanda halkların sahip oldukları üzerindeki tasarruf hakkıdır. Buradan dünyaya Türkiye’yi örnek alarak ibadet alanlarına sahip çıkma çağrısı yapıyorum. Aynı zamanda eleştiriler de adil değildir. Bu eleştiriler insaflı olmalıdır. Dünya görecektir ki; Ayasofya’nın dönüşümü dinler arasındaki sevgi ve saygı dilini artıracaktır.”

- "Müslümanlar için büyük bir başarıdır"

Gazze İslam Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Gassan Veşşah da, Ayasofya kararının kendi bünyesinde dini, tarihi ve medeniyet açısından büyük anlam taşıdığına dikkati çekerek, “Bu doğru bir karardır. Müslümanlar için büyük bir başarıdır ve Müslümanların moralini yükseltmiştir.” dedi.



Veşşah, Ayasofya’nın ibadete açılmasının İslam dünyasının gözlerini İsrail tarafından hürmeti ihlal edilen camilere çevireceğine işaret ederek, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Arap ve İslam dünyasına Filistin’de en kutsal mabediniz bulunuyor ve çiğneniyor, bununla ilgilenmeniz ve kurtarmanız gerekiyor' demişti.” ifadelerini kullandı.

- "Gurur duyuyoruz"

Gazze'deki Ablukayı Kırma Halk Komitesi Başkanı Cemal el-Hudari ise yaptığı açıklamada, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik ederek, şunları söyledi:



“Bugün Arap ve İslam dünyası için de mutluluk verici bir gündür. Bununla gurur duyuyoruz. Ayasofya’ya kutsiyeti iade edilmiştir. Bu vesileyle Mescid-i Aksa’nın da İsrail’in işgalinden kurtulmasını ve tüm Müslümanların burada namaz kılmasını temenni ediyoruz.”