  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gazze Şeridi'ndeki birçok kentte camiler yeniden ibadete açıldı
Aktüel

Gazze Şeridi'ndeki birçok kentte camiler yeniden ibadete açıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-04 15:50:22 -
Gazze Şeridi'ndeki birçok kentte camiler yeniden ibadete açıldı

GAZZE (AA) - Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir aydan fazla süredir kapalı olan camiler yeniden ibadete açıldı.

Gazze'deki Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı tarafından alınan kararın ardından Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan kentler ile Refah ve Han Yunus'taki Filistinliler namazlarını camilerde eda etti.

Kovid-19 vakalarının yoğunlukta görüldüğü Gazze kenti ve kuzey illerde ise camilerin hala kapalı olduğu belirtildi.

Han Yunus Vakıflar Müdürü Muhammed el-Galeban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, camilere gelen Filistinlilerin Kovid-19 tedbirlerine dikkat ettiğini söyledi.

Galeban, Bakanlığa bağlı komitelerin, düzenli olarak camileri dezenfekte işlemlerini yaptığını ifade etti.

Bakanlık, dün yaptığı açıklamada, camilerin sadece farz namazlar için açık olacağını bildirmişti.

Gazze Şeridi'nde karantina merkezlerinin dışında ilk Kovid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından 24 Ağustos'ta başlayan sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Yasağa rağmen Gazze'deki yerleşim bölgelerinde Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış dikkati çekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya'dan flaş Dağlık Karabağ açıklaması!
Dünya

Rusya'dan flaş Dağlık Karabağ açıklaması! "Tek bir şartla asker göndeririz"

İşgalci Ermenistan'ın başlattığı saldırı sonrası Azerbaycan'ın haklı olarak karşılık vermesiyle bölgede yeniden tansiyon yükselirken, Rusya ..
Metro girişinde skandal harita
Gündem

Metro girişinde skandal harita

Türk düşmanlığı yapan Ermenistan her zaman sözde büyük devlet arzunu güdüyor. Bunun için resmi harita bile hazırlamaktan çekinmiyor...
Mısır'da binlerce yıllık renkli 59 tabut bulundu
Dünya

Mısır'da binlerce yıllık renkli 59 tabut bulundu

Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı, başkent Kahire'nin batısındaki Sakkara arkeolojik sit alanında, derinlikleri 10 ila 12 metre arasında değişe..
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay