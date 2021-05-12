Gazze örneği, Kıbrıs'ta Türkiye garantörlüğünün önemini gösterdi! KIBTES'ten İsrail'e sert tepki!

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KIBTES yaptığı yazılı açıklamada, Kudüs’ün tüm Müslümanların olduğuna vurgu yapılarak, “Son Amerika başkanı Trump'ın geçtiğimiz yıllarda Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıma kararından sonra Filistin'de başlayan olayların sakinleşeceğini düşünmek bir hayaldir” denildi.

Açıklamada, Filistinli sivillere karşı aşırı ve orantısız güç kullanmaya devam edilmesinin, İsrail'in Kudüs'ün yasal statüsünü aşındırma amaçlı ardı arkası kesilmeyen girişimlerinin, İsrail'in Filistin'deki yasa dışı yerleşimlerini genişletme faaliyetlerinin ve İsrail makamlarınca Filistinlilerin mülklerinin yıkılarak el konulması kınanırken, açıklamada; “KIBTES, Ortadoğu’daki bu sancılı süreçlerin Kıbrıs Türk halkının Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin devamında neden ısrar ettiğinin de en açık göstergelerinden biri olduğunu kamuoyuyla paylaşmakta; toplumumuzun önderleri olan aydın öğretmenlerimizi de özgürlük, bağımsızlık ve insan hakları bağlamında Filistin halkının yanında durmaya davet etmektedir” ifadelerine yer verildi.