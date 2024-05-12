  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Gazze için endişelendiren açıklama! Yeni kriz kapıda
Gündem

Gazze için endişelendiren açıklama! Yeni kriz kapıda

Yeniakit Publisher
2024-05-12 21:36:00 - 2024-05-12 21:39:06
Gazze için endişelendiren açıklama! Yeni kriz kapıda

Gazze'de büyük bir soykırım yapan İsrail'in Refah ve Kerm Ebu Salim sınır kapılarını kapatması nedeniyle Filistinliler yeni bir insani felaket ile karşı karşıya.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, yaptığı yazılı açıklamada, "Nazi işgal ordusu, Refah şehrine yönelik kara işgaline başladığından bu yana, altıncı gününde Refah sınır kapısını işgal etmeye ve kapatmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Maruf, Gazze Şeridi’nin çoğu bölgesindeki saldırılarını sürdüren İsrail’in, Kerm Ebu Salim sınır kapısından herhangi bir insani ve tıbbi yardım malzemesinin geçişine izin vermediğini belirtti.

Medya Ofisi Başkanı Maruf, Refah kapısının kapatılmasının, binlerce yaralının tedavi görmek üzere yurt dışına çıkmasını engellediğini, abluka nedeniyle gıda krizinin kıtlık seviyesine ulaştığını, bunun yeni bir insani felaketin ve gerekli ilaçların bulunamaması nedeniyle yüzlerce hasta ve yaralının hayatını kaybetmesinin habercisi olduğunu ifade etti.

İsrail ordusunun Filistinli vatandaşları göçe zorladığı, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batısında yer alan ve yerleşime müsait olmayan El-Mevasi bölgesinde dahi "saldırı ve katliamlar" yaşandığını vurgulayan Maruf, CNN’de yayınlanan ve İsrail’in, Gazze'deki saldırılarında alıkoyduğu Filistinlileri askeri tesislerde işkence ve insanlık dışı muameleye maruz bıraktığı yönündeki İsrail vatandaşlarının tanıklıklarına yer verilen habere atıfta bulunarak, bunun Filistinli esir ve mahkumların çektiği acılar ve yapılan zulmün boyutunu ortaya koyduğunu kaydetti.

İsrail ve ABD’yi sorumlu tutan Maruf, Birleşmiş Milletler ve uluslararası topluma Filistinlilerin yaşadığı "insani felakete" son verme, İsrail’i Refah sınır kapısından çekilmeye zorlama, sınır kapısının yeniden açılması, insani yardımların geçişinin kolaylaştırılması, Gazze Şeridi'nden kaçırılanların derhal serbest bırakılması ve "İsrail’i soykırım ve katliamlarını" durdurmaya zorlayacak gerekli kararları almaları çağrısında bulundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Netanyahu’ya tepki! İsrail basını yazdı:
Netanyahu’ya tepki! İsrail basını yazdı:

Dünya

Netanyahu’ya tepki! İsrail basını yazdı:

Hamas dünyaya insanlığı öğretti! Batı ülkeleri İsrail'e karşı ayakta
Hamas dünyaya insanlığı öğretti! Batı ülkeleri İsrail'e karşı ayakta

Dünya

Hamas dünyaya insanlığı öğretti! Batı ülkeleri İsrail'e karşı ayakta

Mısır'dan İsrail'i kudurtan Gazze kararı! Tüm dünyaya duyurdular
Mısır'dan İsrail'i kudurtan Gazze kararı! Tüm dünyaya duyurdular

Dünya

Mısır'dan İsrail'i kudurtan Gazze kararı! Tüm dünyaya duyurdular

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken: İsrail'e bomba sevkiyatını durdurduk
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken: İsrail'e bomba sevkiyatını durdurduk

Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken: İsrail'e bomba sevkiyatını durdurduk

BM: İsrail ordusunun tahliye kararı sonrası yüz binlerce Filistinli Refah'tan kaçtı
BM: İsrail ordusunun tahliye kararı sonrası yüz binlerce Filistinli Refah'tan kaçtı

Dünya

BM: İsrail ordusunun tahliye kararı sonrası yüz binlerce Filistinli Refah'tan kaçtı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23