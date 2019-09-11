GAZZE (AA) - Abluka altındaki Gazze'de belediyenin yaklaşık 250 milyon dolar borcu olduğu açıklandı.

Gazze Belediye Başkanı Yahya es-Serrac, Beyt es-Sahafe Kurumu tarafından düzenlenen toplantıda, bölgede giderek kötüleşen ekonomik durumun belediyeyi de etkilediğini belirtti.

Serrac, "Sayıları bin 400'e ulaşan çalışanların maaşlarının yüzde 50'sini zorlukla ödeyebiliyoruz. Gazze Belediyesinin borcu 250 milyon dolara ulaştı." dedi.

Belediye Başkanı Serrac, uzun süredir yarısı ödenen memur maaşları dışında belediyenin borçlarının, projeler için Belediye Borç Fonu'ndan alınan hibeler, Gazze'ye su tedarikini sağlayan İsrail Su Şirketine olan borçlar, sokak lambalarının faturaları ile yakıt şirketlerine ödemeleri kapsadığını aktardı.

- Halkın büyük bölümü aldığı hizmetin karşılığını ödeyemiyor

Buna karşılık belediyenin vatandaşlar, kurumlar ve bölgedeki hükümetten yaklaşık 750 milyon dolar alacağı olduğunu kaydeden Serrac, "Belediye hizmetlerinin 94 bin abonesi var, ancak sadece 9 ila 11 bin abone ödeme yapıyor." diye konuştu.

Çeşitli kesimlerin belediyeye kısıtlı şekilde destek verdiğini söyleyen Serrac, en büyük destekçileri hükümete bağlı Belediyeleri Geliştirme ve Borç Verme Fonu'ndan yaklaşık 770 bin dolarlık yeni bir hibe aldıklarını ifade etti.

Serrac, maruz kalınan mali krize rağmen vatandaşlara yönelik hizmetlerini iyileştirmek için çaba sarf ettiklerini sözlerine ekledi.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.