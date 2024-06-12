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Gündem Gazze bu bayrama da soykırım altında giriyor!
Gündem

Gazze bu bayrama da soykırım altında giriyor!

Yeniakit Publisher
2024-06-12 15:37:00 - 2024-06-12 15:40:05
Gazze bu bayrama da soykırım altında giriyor!

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Kurban bayramına sayılı günler kala saldırıların devam ettiği Gazze şeridindeki son bilançoyu aktardı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 250 gün boyunca kan aktı.

Kurban bayramına sayılı günler kala saldırıların devam ettiği bölgede son 24 saatte 38 Filistinli şehit olurken 100 sivil de yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın aktardığı verilere göre, Gazze'de 250 gündür devam eden saldırılarda ise şehit sayısı 37 bin 202’ye, yaralı sayısı da 84 bin 932'ye yükseldi.

Öte yandan enkaz altında kalan veya cansız bedenine ulaşılamayan da 10 binin üzerinde sivil bulunuyor. Yüzbinlerce Gazzeli de saldırılar sebebiyle Refah başta olmak üzere Filistin'in çeşitli şehirlerine sığındı.

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