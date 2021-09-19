GAZÜ öğretim görevlisi alıyor
Gaziantep Üniversitesi ilanla duyurduğu birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi olan 01.10.2021 tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir.
BAŞVURU/ÖN DEGERLENDIRME/SINAV TARİHLERİ ve BAŞVURU YERİ
Duyuru Başlama Tarihi : 17.09.2021
Son Başvuru Tarihi : 01.10.2021
Ön Değerlendirme Yayım Tarihi : 06.10.2021
Sınav Giriş Tarihi : 08.10.2021
Sonuç Açıklama Yayım Tarihi : 12.10.2021
Kabul Edilecek Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta ile
Başvuru Adresi : Hukuk Fakültesi Dekanlık Binası Zemin Kat.
Sonuçların açıklanacağı İnternet Adresi : www.gantep.edu.tr
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