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Ekonomi GAZÜ öğretim görevlisi alıyor
Ekonomi

GAZÜ öğretim görevlisi alıyor

Gaziantep Üniversitesi ilanla duyurduğu birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 15:54:00 -
GAZÜ öğretim görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi olan 01.10.2021 tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir.

BAŞVURU/ÖN DEGERLENDIRME/SINAV TARİHLERİ ve BAŞVURU YERİ

Duyuru Başlama Tarihi                            : 17.09.2021

Son Başvuru Tarihi                                   : 01.10.2021

Ön Değerlendirme Yayım Tarihi              : 06.10.2021

Sınav Giriş Tarihi                                     : 08.10.2021

Sonuç Açıklama Yayım Tarihi                 : 12.10.2021

Kabul Edilecek Başvuru Şekli                  : Şahsen veya Posta ile

Başvuru Adresi                                         : Hukuk Fakültesi Dekanlık Binası Zemin Kat.

Sonuçların açıklanacağı İnternet Adresi   : www.gantep.edu.tr

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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