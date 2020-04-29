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Ekonomi

Gazprom'un net karı yüzde 17 azaldı

2020-04-29 12:49:34 -
Gazprom'un net karı yüzde 17 azaldı

MOSKOVA (AA) - Rus enerji şirketi Gazprom'un net karı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 17 azalarak 1,2 trilyon rubleye geriledi.

Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl şirket gelirleri de bir önceki yıla kıyasla yüzde 7 azalarak 7,6 trilyon rubleye düştü.

Söz konusu dönemde şirketin net karı yüzde 17 azalarak 1,2 trilyon rubleye (yaklaşık 17 milyar dolar) gerilerken, net borcu ise yüzde 5,1 artarak 3,1 trilyon rubleye çıktı.

Açıklamada, şirket karındaki düşüşün ana nedeni olarak, Avrupa'ya geçen yıl yapılan doğal gaz ihracatındaki yüzde 4'lük düşüş ve doğal gaz ihracat fiyatındaki yüzde 15'lik gerileme gösterildi.

Dünyanın en büyük doğal gaz üreticisi Gazprom, Avrupa'nın doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 35'ini karşılıyor.


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