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Gazprom'un doğalgaz ihracatı yükseldi

Rus enerji şirketi Gazprom'un doğalgazihracatının yılın ilk dört ayında geçen yılın aynı aylarına göre yüzde 9,1 artarak 177,3 milyar metreküpe çıktığı bildirildi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 23:33
Gazprom'un doğalgaz ihracatı yükseldi

Gazprom'dan yapılan açıklamada, ocak-nisan döneminde Bağımsız  Devletler Topluluğu dışı ülkelere doğalgazihracatının yüzde 6,3 artarak 70,3  milyar metreküpe ulaştığı belirtildi.

Söz konusu dönemde Gazprom'un Hollanda'ya yaptığı doğalgaz ihracatının  yüzde 98,8 arttığına işaret edilen açıklamada, "Gazprom'un toplam doğalgaz  ihracatı yılın ilk dört ayında geçen yılın aynı aylarına göre yüzde 9,1 artarak  177,3 milyar metreküp oldu. Bu dönemde doğalgaz ihracatı Yunanistan'a yüzde 45,2,  Almanya'ya yüzde 12,4 ve Fransa'ya da yüzde 8,2 arttı." ifadeleri kullanıldı.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 23:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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