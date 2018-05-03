Gazprom'un doğalgaz ihracatı yükseldi

Gazprom'dan yapılan açıklamada, ocak-nisan döneminde Bağımsız Devletler Topluluğu dışı ülkelere doğalgazihracatının yüzde 6,3 artarak 70,3 milyar metreküpe ulaştığı belirtildi.

Söz konusu dönemde Gazprom'un Hollanda'ya yaptığı doğalgaz ihracatının yüzde 98,8 arttığına işaret edilen açıklamada, "Gazprom'un toplam doğalgaz ihracatı yılın ilk dört ayında geçen yılın aynı aylarına göre yüzde 9,1 artarak 177,3 milyar metreküp oldu. Bu dönemde doğalgaz ihracatı Yunanistan'a yüzde 45,2, Almanya'ya yüzde 12,4 ve Fransa'ya da yüzde 8,2 arttı." ifadeleri kullanıldı.