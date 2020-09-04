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Ekonomi Gazprom Türk pazarını kaybediyor
Ekonomi

Gazprom Türk pazarını kaybediyor

Rus enerji şirketi Gazprom, pahalı doğal gaz fiyatı uygulaması ve Türkiye'nin kaynak çeşitliliğini artırması sebebiyle en büyük pazarlarından Türkiye'yi kaybediyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 11:30:00 -
Gazprom Türk pazarını kaybediyor

Rus gazetesi Kommersant'ın "Türkiye pazarı dolu" haberi, Gazprom'un bu yıl 8-9 milyar metreküp gazının Türkiye'ye ihracatının 90'lı yıllardan bu yana en düşük seviyeye düştüğü ifade edildi.

Buna göre Gazprom'un Türkiye'ye doğal gaz arzının pahalı olduğu söylenerek, petrol fiyatlarının düşmesine endeksli olduğunu, Gazprom'un Türk firmaları nezdinde çekiciliğini yitirdiğini belirtti.

Gazprom'un Boru Hatlari ve Petrol Taşım A.Ş.'ye ihraç ettiği gazın fiyatı ise; (BOTAŞ) yılın ikinci çeyreğinde 1000 metreküp başına 228 dolar olarak hesaplanırken, Avrupa'da spot gaz fiyatları aynı dönemde 100 doların altına düştü.

Rus doğalgaz boru hatlarının fiyatlarının yüksek olmasının yanı sıra, hava krizinin kaynağı olan iki ülke arasında uygulanan çeşitlilik politikaları, Türkiye, iki sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminali inşa edilmiş ve bu politikanın satın alınmasını destekleyecektir.

Raporda, Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervlerinin Türkiye'nin yeni mühimmat galibi Rus doğalgazı ile yaptığı görüşmelerde de altı çizildi.

Gazprom'un 2019 yılında Türkiye'ye gaz ihracatı, bu yılın ilk yarısına göre yüzde 42 düşüşle 4,7 milyar metreküp oldu.

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