Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, 31 Ağustos'ta bakıma alınan ve yarın tekrar faaliyete geçmesi beklenen Kuzey Akım'daki bir türbinde arızaların tespit edildiği belirtildi.

Hattan doğal gaz sevkiyatının arızalar tamir edilmeden yapılamayacağına işaret edilen açıklamada, bu nedenle Kuzey Akım üzerinden doğal gaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine durdurulmasına karar verildiği kaydedildi.

Rusya'nın Avrupa’ya gaz sevkiyatı hızla azalıyor

Gazprom'dan 19 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Kuzey Akım'da önceden planlanmış bakım nedeniyle 31 Ağustos'tan itibaren üç günlüğüne doğal gaz akışının durdurulacağı bildirilmişti.

Kuzey Akım, Yamal-Avrupa boru hattı ve Ukrayna'daki boru hatlarının yanı sıra Rus gazını Avrupa'ya taşıyan önemli hatlardan biri olarak biliniyor.

Ukrayna savaşının başlamasının ardından Yamal-Avrupa hattı üzerinden de sevkiyat tümüyle durdurulurken Ukrayna üzerinden sevkiyat da yaklaşık yarı yarıya azalmıştı.

Rus yetkililer, Avrupa'ya yönelik doğal gaz sevkiyatındaki sorunların yaptırımlar nedeniyle yaşandığını öne sürerken, Avrupalı yetkililer, Rusya'nın enerji kaynaklarını bir silah olarak kullandığını iddia ediyor.

Gazprom, Kuzey Akım boru hattının belirsiz bir süre kapalı kalacağını duyurdu

Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattından doğal gaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine durdurulduğunu açıkladı.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, 31 Ağustos'ta bakıma alınan ve yarın tekrar faaliyete geçmesi beklenen Kuzey Akım'daki bir türbinde arızaların tespit edildiği belirtildi.

Hattan doğal gaz sevkiyatının arızalar tamir edilmeden yapılamayacağına işaret edilen açıklamada, bu nedenle Kuzey Akım üzerinden doğal gaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine durdurulmasına karar verildiği kaydedildi.

Rusya'nın Avrupa’ya gaz sevkiyatı hızla azalıyor

Gazprom'dan 19 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Kuzey Akım'da önceden planlanmış bakım nedeniyle 31 Ağustos'tan itibaren üç günlüğüne doğal gaz akışının durdurulacağı bildirilmişti.

Kuzey Akım, Yamal-Avrupa boru hattı ve Ukrayna'daki boru hatlarının yanı sıra Rus gazını Avrupa'ya taşıyan önemli hatlardan biri olarak biliniyor.

Ukrayna savaşının başlamasının ardından Yamal-Avrupa hattı üzerinden de sevkiyat tümüyle durdurulurken Ukrayna üzerinden sevkiyat da yaklaşık yarı yarıya azalmıştı.

Rus yetkililer, Avrupa'ya yönelik doğal gaz sevkiyatındaki sorunların yaptırımlar nedeniyle yaşandığını öne sürerken, Avrupalı yetkililer, Rusya'nın enerji kaynaklarını bir silah olarak kullandığını iddia ediyor.