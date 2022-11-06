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Gıda Gazoz tatlısı tarifi nefis: Gazoz tatlısı nerenin? En kolay gazoz tatlısı nasıl yapılır? Gazoz tatlısı malzemeleri
Gıda

Gazoz tatlısı tarifi nefis: Gazoz tatlısı nerenin? En kolay gazoz tatlısı nasıl yapılır? Gazoz tatlısı malzemeleri

Gazoz tatlısı nasıl yapılır? Sorusu ile birlikte araştırılmaya başlandı. Gazoz tatlısı nasıl yapılır? Gazoz tatlısı tarifi! İşte damak zevkinize uyacak iki farklı tarifle karşınızdayız Trakya'nın gazoz tatlısı tarifi hazırlanışı ve en kolay gazoz tatlısı tarifi...

Yeniakit Publisher
2022-11-06 23:03:00 - 2022-11-06 23:14:26
Gazoz tatlısı tarifi nefis: Gazoz tatlısı nerenin? En kolay gazoz tatlısı nasıl yapılır? Gazoz tatlısı malzemeleri

Şerbetli tatlı türlerinden biri olan Trakya gazoz tatlısını sıcak günlerde ferahlamak içtiğiniz gazozla tatlı yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Mutfağınızın en farklı lezzetlerinden biri olmaya aday gazoz tatlısı ile puf puf kabaran bir tatlıya sahip olacaksınız.

GAZOZ TATLISI NASIL YAPILIR?

Gazoz tatlısı gerekli malzemeler:

3 adet yumurta, yarım paket yaş maya (20 g kare paket), 1 su bardağı gazoz (sade), 1 çay bardağı sıvı yağ, alabildiği kadar un (yaklaşık 3/3,5 su bardağı)

Şerbeti için: 6 bardak su, 3-4 damla limon suyu, 5 bardak toz şeker

Üzeri için: 4 yemek kaşığı fındık için (kırılmış)

Gazoz Tatlısı Yapılışı

Gazoz Tatlısı Yapımı: 2,5 su bardağı unu geniş bir kaseye alın. Ortasına yumurtaları, mayayı ve gazozu ilave edip yoğurmaya başlayın. Hamur kaba ve ele yapışmayacak kıvama gelene kadar un eklemeye devam ederek karıştırın.

Hazırladığınız hamuru 3 bezeye bölün. bezelerin üzerine bir bez örtün ve 15 dakika bekleyin. Sonra bezeyi tezgahta 4-5 milimetre kalınlıkta olacak şekilde açın. Açtığınız hamurlara sıvı yağ sürüp rulo haline getirin. Hamuru 1,5 cm kalınlığında dilimleyip yağlanmış fırın tepsisine dizin. Diğer hamurlara da aynı işlemi uygulayıp tepsiyi doldurun. Önceden 180 derece ısıtılmış fırında altı ve üstü kızarana kadar pişirin.

Tatlı fırında pişerken bir yandan şerbeti kaynatın. Şerbet yoğunlaşınca limon suyunu ekleyip 2 dakika daha kaynatın sonra ocaktan indirin.

Fırından çıkardığınız tatlıyı 1-2 dakika dinlendirin. Kepçe yardımıyla sıcak şerbeti tepsinin üzerinde gezdirerek dökün. Oda sıcaklığında tatlıyı bekletip soğuttuktan sonra gazoz tatlısına fındık serperek servis edin. Afiyet olsun.

Trakya'nın Gazoz Tatlısı Tarifi Hazırlanışı

Ruloları bir sarım kalınlığında dilimleyip parçaları, kesik tarafları yukarı bakacak şekilde yağlanmış fırın tepsisine aralıksız dizin. Önceden ısıtıp 180 dereceye ayarladığınız fırında 30-35 dakika pişirin. Şerbet için; su ve tozşekeri bir tencerede 10 dakika kaynatın.

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