Gazişehir Turgutluspor kupa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası 4. tur
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maç heyecanı devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden Gazişehir FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda evinde Turgutluspor'u konuk edecek. Futbolseverler mücadele öncesi karşılaşmaya ilişkin yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Gazişehir Turgutluspor kupa maçı ne zaman? Gazişehir Turgutluspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maç heyecanı devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden Gazişehir FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda evinde Turgutluspor'u konuk edecek. Futbolseverler mücadele öncesi karşılaşmaya ilişkin yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Gazişehir Turgutluspor kupa maçı ne zaman? Gazişehir Turgutluspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
Gazişehir Turgutluspor kupa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Gazişehir Turgutluspor kupa maçı bugün saat 18.30'da başlayacak. Mücadele A Spor kanalından naklen yayınlanacak.
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçları ne zaman saat kaçta?
31 Ekim Perşembe:
13.00 Bayburt Özel İdare-Bursaspor (Bayburt Genç Osman)
13.45 Başkent Akademi Futbol Kulübü-Demir Grup Sivasspor (OSTİM)
14.30 Kırklarelispor-MKE Ankaragücü (Kırklareli Atatürk)
16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Bayrampaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
18.30 Gaziantep FK-Turgutluspor (Kalyon)
20.30 Yukatel Denizlispor-İçel İdmanyurdu (Denizli Atatürk)