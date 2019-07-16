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Gazişehir Gaziantep'te yeni sezon hazırlıkları

16 Temmuz 2019 Salı 14:11
Gazişehir Gaziantep'te yeni sezon hazırlıkları


DÜZCE (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziantep ekibi, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirdiği ikinci etap kampındaki çalışmalarına teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde devam etti.

Yaklaşık 2 saat süren günün ilk idmanında futbolcular, ısınma ve esneme hareketlerinin ardından dayanıklılık, kondisyon ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

Gaziantep temsilcisi, hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.


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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 14:11
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  4. Spor Toto Süper Lig

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