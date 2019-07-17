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Gazişehir Gaziantepspor taktik çalıştı

DÜZCE(İHA) – Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, Rapid Bükreş maçı hazırlıklarını son taktik antrenmanla tamamlandı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:17
Gazişehir Gaziantepspor taktik çalıştı

DÜZCE(İHA) – Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, Rapid Bükreş maçı hazırlıklarını son taktik antrenmanla tamamlandı.


Gazişehir Gaziantep, Topuk Yaylası’ndaki üçüncü gününü çift antrenmanla geride bıraktı. Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenman, oynanacak olan Rapid Bükreş maçı öncesi son taktik antrenmanla tamamlandı.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:17
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