Gazişehir Gaziantep'in Düzce kampı başladı - 2019-2020 sezonu öncesi ikinci etap çalışmaları kapsamında Topuk Yaylası'nda kampa giren Gaziantep ekibinin ilk antrenmanına yeni transfer Muğdat Çelik de katıldı



DÜZCE (AA) - Spor Toto Süper Lig temsilcisi Gazişehir Gaziantep, 2019-2020 sezonu öncesi 2. etap çalışmaları kapsamında Topuk Yaylası'nda kampa girdi. Gaziantep'te kulüp tesislerinde gerçekleştirilen 1. etap kampının ardından izinli olan futbolcular, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde toplandı. Gaziantep ekibi, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde antrenman yaptı. Kuvvet ve koordinasyon çalışmaları yapılan antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Yeni transferlerden Muğdat Çelik de takımla ilk antrenmanına çıktı.



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