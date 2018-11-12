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Gaziosmanpaşalı öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçedeki tüm okullarda trafik kurallarına uyma bilincini geliştirmek ve farkındalığı artırmak için uygulamalı trafik eğitimi vermeye başladı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 13:57
Gaziosmanpaşalı öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi

Gaziosmanpaşa Belediyesi, trafik kurallarına uyma bilincini geliştirmek ve farkındalığı artırmak için öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi vermeye başladı. İlçedeki tüm okullarda gerçekleştirilen eğitim ile çocuklar trafik kurallarını sadece ders kitaplarından okuyarak değil, okullarda kurulan trafik eğitim parkurlarıyla da uygulamalı olarak öğrenme şansı yakalıyor. Kurulan parkurlarda, öğrencilerin öğrendikleri uygulamalı eğitimler renkli görüntülere sahne olurken, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da eğitimlere katılarak minik öğrencilere eşlik etti. Başkan Usta, şunları söyledi: “Trafik kurallarını bilmeden, trafik kurallarını uygulamanın mümkün olmadığını düşünüyoruz. Çocukların özellikle trafik kurallarını benimsemiş olması, öğrenmesi, kurallarla ilgili alışkanlıklarını geliştirmesi açısından böyle bir tatbikat yapıyoruz. Eğitimlerde araba kullandırıyoruz. Kırmızı ışıkta duruyor, yeşil ışıkta geçiyor, yaya geçitleri geldiği zaman şimdiki sürücüler gibi yaya geçitlerinde korna basmaması gerektiğini, yayalara saygılı olup onların geçmesine öncelik vermesi gerektiğini söylüyoruz.”

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 13:57
  1. Gaziosmanpaşa Belediyesi

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