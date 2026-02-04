  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kemalistlere soruyoruz ama cevap yok! İskilipli Atıf Hoca vatana nasıl ihanet etti? MHP'den ‘Öcalan’a umut hakkı’ açıklaması: Tüm partilerle uzlaştık! Canavar kardeşlerin Müslüman nefreti kan davası başlattı: Kız kardeşlerini ve eniştelerini kürekle öldürdüler! Savcıları Tehdit Eden CHP'li Gökhan Günaydın'ın Kirli Arşivi Patladı: Ödülü FETÖ İmamından Almış! THY uçağında teknik arıza: Yolcu uçağı Hindistan'a acil iniş yaptı! Budizmin lideri Dalai Lama mide bulandırdı! Harekete geçtiler! ‘Saldırıya uğrarsak ilk hedefimiz o ülke' Hani Türkiye figürandı! Hani federasyon geliyordu! Müsavvat Dervişoğlu çuvalladığını itiraf etti İBB’den satanist Epstein akıyor! CHP'nin "Sanat" Maskesi Altındaki Karanlık Oyunu: Prof. Selman Öğüt'ten Sert Tepki! CHP’nin 'şapka kanununa muhalefet'ten astığı İslam alimi İskilipli Atıf Hoca, vefatının 100. yılında mezarı başında anıldı
Aktüel Gaziosmanpaşalı miniklerin gururlandıran bayrak sevgisi
Aktüel

Gaziosmanpaşalı miniklerin gururlandıran bayrak sevgisi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Gaziosmanpaşalı miniklerin gururlandıran bayrak sevgisi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı için belirlediği “Bayrak Sevgisi” teması kapsamında Çocuk Etkinlik Merkezi’nin öğretmenleri ile minik öğrencileri, anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Minikler, ellerinde Türk Bayrakları ile Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz’i makamında ziyaret etti.

AY YILDIZLI BAYRAK SEVGİSİ DÖRT BİR YANI SARDI

Çocuklara bayrak sevgisini aşılamak amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, kırmızı-beyaz kıyafetleri ve ellerindeki Türk Bayrakları ile belediye binasını ziyaret etti. Belediyenin farklı birimlerini de ziyaret ederek yöneticilere ve personele bayrak dağıtımı yapan çocuklar, millî bilincin pekişmesi yönünde önemli bir farkındalık oluşturdu.

“GAZİOSMANPAŞA’MIZIN VE ÜLKEMİZİN GELECEĞİ ÇOCUKLARIMIZLA BİR KEZ DAHA GURUR DUYDUK”

 

Minik öğrencileri ve öğretmenlerini ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkan Vekili Eray Karadeniz, “Bugün, bu özel etkinlikte sizlerle bir arada olmaktan dolayı büyük bir sevinç yaşıyorum. Kırmızı-beyaz giysileriniz içinde her biriniz çok güzel ve pırıl pırılsınız. Sizleri böyle çiçek gibi hazırlayan ve bu güzel etkinliği düzenleyen kıymetli öğretmenlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Bayrağımıza duyulan sevgi ve saygının küçük yaşlarda güçlenmesi, geleceğimiz adına çok kıymetli. Böyle bayrak sevgisiyle, vatan aşkıyla büyümeniz bizi gururlandırıyor ve gelecek için umutlarımızı tazeliyor” ifadelerini kullandı.

Etkinlik, minik öğrencilerin bayrak sevgisini pekiştirirken gurur ve coşku dolu anlara sahne oldu. Geleceğin teminatı çocukların millî değerlere olan bağlılığı ise güçlü yarınlara olan umudu bir kez daha artırdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Özgür Özel’in kurgu siyaseti Osmaniye’de çöktü! Mağdur dedikleri kadının altından araç filosu çıktı
Gündem

Özgür Özel’in kurgu siyaseti Osmaniye’de çöktü! Mağdur dedikleri kadının altından araç filosu çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Osmaniye ziyareti sırasında kameralar önünde "Açız, elektriğimiz kesik, evimiz yok" diyerek feryat ettirilen..
İran hakkında korkunç iddia: Kadın, erkek, çocuk ayırmadılar! Protestoculara tecavüz edip yaktılar
Dünya

İran hakkında korkunç iddia: Kadın, erkek, çocuk ayırmadılar! Protestoculara tecavüz edip yaktılar

İran'da on binden fazla kişinin öldürüldüğü protestolarla ilgili ortaya atılan iddia dünyayı ayağa kaldırdı. Tanıkların, insan hakları örgüt..
Harekete geçtiler! ‘Saldırıya uğrarsak ilk hedefimiz o ülke'
Dünya

Harekete geçtiler! ‘Saldırıya uğrarsak ilk hedefimiz o ülke'

İran Devrim Muhafızları’ndan bir komutan, ABD’nin olası bir saldırısına karşılık ilk hedefin İsrail olacağını söyledi. İran’ın vereceği yanı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23