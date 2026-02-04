Gaziosmanpaşalı miniklerin gururlandıran bayrak sevgisi

Minikler, ellerinde Türk Bayrakları ile Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz’i makamında ziyaret etti.

AY YILDIZLI BAYRAK SEVGİSİ DÖRT BİR YANI SARDI

Çocuklara bayrak sevgisini aşılamak amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, kırmızı-beyaz kıyafetleri ve ellerindeki Türk Bayrakları ile belediye binasını ziyaret etti. Belediyenin farklı birimlerini de ziyaret ederek yöneticilere ve personele bayrak dağıtımı yapan çocuklar, millî bilincin pekişmesi yönünde önemli bir farkındalık oluşturdu.

“GAZİOSMANPAŞA’MIZIN VE ÜLKEMİZİN GELECEĞİ ÇOCUKLARIMIZLA BİR KEZ DAHA GURUR DUYDUK”

Minik öğrencileri ve öğretmenlerini ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkan Vekili Eray Karadeniz, “Bugün, bu özel etkinlikte sizlerle bir arada olmaktan dolayı büyük bir sevinç yaşıyorum. Kırmızı-beyaz giysileriniz içinde her biriniz çok güzel ve pırıl pırılsınız. Sizleri böyle çiçek gibi hazırlayan ve bu güzel etkinliği düzenleyen kıymetli öğretmenlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Bayrağımıza duyulan sevgi ve saygının küçük yaşlarda güçlenmesi, geleceğimiz adına çok kıymetli. Böyle bayrak sevgisiyle, vatan aşkıyla büyümeniz bizi gururlandırıyor ve gelecek için umutlarımızı tazeliyor” ifadelerini kullandı.

Etkinlik, minik öğrencilerin bayrak sevgisini pekiştirirken gurur ve coşku dolu anlara sahne oldu. Geleceğin teminatı çocukların millî değerlere olan bağlılığı ise güçlü yarınlara olan umudu bir kez daha artırdı.