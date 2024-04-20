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Yerel Gaziosmanpaşa’da yaşanan toprak kayması böyle görüntülendi!
Yerel

Gaziosmanpaşa’da yaşanan toprak kayması böyle görüntülendi!

Yeniakit Publisher
2024-04-20 11:22:49 - 2024-04-20 11:22:48

Gaziosmanpaşa’da dün akşam saatlerinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle bölgedeki 30 bina ve 114 kişi tahliye edildi. Toprak kaymasının yaşandığı anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Gaziosmanpaşa’da dün akşam saatlerinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle bölgedeki 30 bina ve 114 kişi tahliye edildi. Toprak kaymasının yaşandığı anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Gaziosmanpaşa’da dün akşam saatlerinde bölgede etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen toprak kayması sonucu 30 bina ve 114 kişi tahliye edilmişti. Toprak kaymasının yaşandığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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