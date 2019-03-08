0553 313 94 23

Gaziosmanpaşa’da yapımı tamamlanan Çilekli Camii ibadete açıldı

Gaziosmanpaşa’da yapımı tamamlanan Çilekli Camii,Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın katılımıyla ibadete açıldı.

08 Mart 2019 Cuma 15:48
Gaziosmanpaşa’da yapımı tamamlanan Çilekli Camii ibadete açıldı

Gaziosmanpaşa’da yapımı tamamlanan Çilekli Camii,Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın katılımıyla ibadete açıldı.


Gaziosmanpaşa, Sarıgöl Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Çilekli Camisi’nin açılış törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’nın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.


Törende konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Hayırlı olmasını diliyorum. Dört yüz kişilik bir cemaati ağırlayacak. Bundan sonra yapacağımız camileri de ayrı değişik mimari tarzlarla şehrimize kazandırmaya devam edeceğiz. Her camimizin mimarisi farklı olsun istiyoruz. Bulunduğu bölgeye güzellik katsın istiyoruz. Küçük ve butik camiler yaparak sayısını artırmak ve şehrimizde ibadeti insanlarımıza yakınlaştırmak istiyoruz’’ ifadelerini kullandı.



2023 yılına kadar Gaziosmanpaşa’da kentsel dönüşümü bitirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Gaziosmanpaşamızın 2023 vizyonu çerçevesinde yaptığı projeleri bir bir açacağız. 2023 vizyonuna çok daha güzel çok daha anlamlı bir Gaziosmanpaşa’yı yeşiliyle, camisiyle, parklarıyla çok daha iyi bir Gaziosmanpaşa’yı inşa etme yolunda bu önemli eserleri kazandırıyoruz ve kazandırmaya devam edeceğiz. Gaziosmanpaşa için gecesini gündüzüne katan, Gaziosmanpaşa’nın derdiyle dertlenen ve geleceği için birçok projesi olan, biz bu projeleri burada kentsel dönüşüm alanı içerisinde gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde Gaziosmanpaşa’da ne kadar sorunlu kentsel dönüşüm alanı varsa, bu alanlara Bakanlığımızın ve Bakanlığımıza bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının ve İller Bankasının girmesi talimatını verdi. Bu talimat çerçevesinde alanda sorunlu olan noktalara müdahil olmak suretiyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığına talimatımızı verdik. Üç ay içerisinde Gaziosmanpaşa’da 2 bin 500 konutun kentsel dönüşüm sürecini toplu konut başkanlığımız yürütecek. Vatandaşlarımız mağdur etmeden Gaziosmanpaşa’nın kentsel dönüşümünü 2023 yılına kadar tamamlayıp, vatandaşlarımızı yeni konutlarında güvenlik bir şekilde oturmalarını istiyoruz’’ diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 15:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kazım Kurt Turan Tarım işçileri ile bir araya geldi
    1. Kazım Kurt Turan Tarım işçileri ile..
    2. Liseli öğrenciler en güzel hutbeyi..
    3. Asfalt ekipleri 523. Sokak’ta..
    4. Tepebaşı’nda 8 Mart coşkusu
    5. Afşin’de 10 gece bekçisi göreve başladı
    6. Maduro'ya destek için Kocaeli'den..
    7. Yenilenen Damat İbrahimpaşa Parkı,..
    8. Talas 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri..
    9. "Suriyeli kız kardeşlerimizi serbest..
    10. Avrupa pazarından Bodrum’a yoğun ilgi
    11. Çiftçi kadınlar 8 Martta unutulmadı
    12. Doğu Anadolu Kariyer Fuarı görkemli..
    13. Otomobilini bıraktı, seçim çalışmasına..
    14. Futbol: UEFA Assist 17 Yaş Altı..
    15. Uçhisar’da meydan projesi 5 ayda..
    16. Kahramanmaraş’ta kaçak silah..
    17. Kadınlar günü sergi ile kutlandı
    18. Suriye'deki tutuklu kadın ve çocuklar..
    19. İtalyanları kızdırmıştı! UEFA'dan..
    20. Karamollaoğlu: Kadın çocuk yetiştirir
    21. Mahpus kadın ve çocuklar için..
    22. Uzman Jandarmadan 8 Mart’a özel sergi
    23. AK Parti Karabük teşkilatı seçim..
    24. "Geleceğin dijital fabrikalarını..
    25. Konukevi kadınları el emeği sergisi..
    26. Nomofobi nedir? Nomofobi belirtileri..
    27. Başkan Akın, kurum çalışanlarının..
    28. Tes-İş Aydın kadınları unutmadı
    29. Başkan Alıcık’tan çocuklara kandil..
    30. Diyarbakır’da 8 Mart Dünya Kadınlar..
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti