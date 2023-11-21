Gaziosmanpaşa'da okul çevresinde polis denetimi

Gaziosmanpaşa'da yapılan denetimde şüpheli kişi ve araçlar tek tek kontrol edildi.

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, bir haftalık ara tatilin sona ermesinden sonra öğrencilerin güvenliğine yönelik okul çevrelerindeki denetimlerini artırdı. Ekipler, Gaziosmanpaşa 2. Mehmet Çok Programlı Anadolu Lisesi önünde denetim yaptı. Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan denetimlere Gaziosmanpaşa Çocuk Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, mobil okul timi polisleri, motorlu yunus polisleri ve trafik ekipleri destek verdi.

ŞÜPHELİLER KONTROL EDİLDİ

Ekipler, okul çevresi ve parklardaki kişilerin tek tek kimliklerini bakarak herhangi bir suçtan aranıp aranmadığını kontrol etti. Okul çevresinden geçen araçlar da durdurularak tek tek arandı. Araçlarda bulunanlara ise Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Ekiplerin okul önlerinde gerçekleştirdiği denetimlerin süreceği öğrenildi.

"ÇOCUKLARIMIZ GÜVENDE"

Denetim yapılan okulun olduğu caddede iş yeri bulunan Turan Gültekin, "Memnunuz, çok iyi oluyor. Buraya zaten okul önüne akşam saatlerinde doğru değişik insanlar geliyor. Uygulama yapılması çok güzel. Ben burada esnafım, görüyoruz her gün. Tanımadığımız öğrenci olmayan kişiler geliyor" diye konuştu. Anaokulunda çocuğu bulunan Gülseren Ünlübaş, "Bu sene hiç olayımız olmadı, çocuklar güvenli. Biz görüyoruz, devamlı polislerimizi burada" dedi.



ÖNE ÇIKAN VİDEO