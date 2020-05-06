Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında 1500 yıllık su kemeri ortaya çıktı

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm projesinin kazı çalışmaları sırasında Roma dönemine ait 1500 yıllık su kemeri bulundu.

Gaziosmanpaşa Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu kararıyla riskli alan ilan edilen bölgelerde kentsel dönüşüm süreci tüm hızıyla devam ediyor.

Belediyenin yürüttüğü projelerle depreme dayanıksız yapılar, etaplar halinde güvenli ve kaliteli yaşam alanlarına dönüştürülüyor. Bu kapsamda Bağlarbaşı Mahallesi 2.Etap 7A Kentsel Dönüşüm Projesinin kazı çalışmaları sürerken, bir süre önce Roma dönemine ait 1500 yıllık su kemeri de gün yüzüne çıktı.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, çalışmaları takip etmek üzere kentsel dönüşüm bölgesinde incelemelerde bulundu.



Alanda yaptığı incelemelerin ardından bilgi veren Usta, şunları kaydetti:

"Bağlarbaşı Mahallesi 7A bölgesi kentsel dönüşüm projemizi inceledik. Bu alanda bir süre önce, Roma döneminden kalma 1500 yıllık tarihi bir su kemerinin bulunduğunu tespit etmiştik. Bu projemizi, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ile yaptığımız görüşmeler sonucu revize ettik. İnşallah yeni projenin inşaat çalışmalarına çok yakın zamanda başlıyor olacağız. Hayırlı olmasını temenni ediyorum."