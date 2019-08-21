Gaziosmanpaşa’da hırsız gözaltına alındı! İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 29 Temmuz'da Gaziosmanpaşa'da Ç.K'nin evinden 2 bilezik, 2 bileklik, 3 kol saati ve fotoğraf makinesinin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı. Apartmandaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis, 2 Ağustos'ta düzenlediği operasyonda, şüphelilerden Samet M'yi (18) yakaladı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde iki şüphelinin binaya giriş çıkış anı görülüyor. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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