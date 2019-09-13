0553 313 94 23

Gaziosmanpaşa’da çıkan yangında şüpheli bir erkek cesedi bulundu

Gaziosmanpaşa’da çıkan yangında bir erkek şahsın cansız bedenine rastlandı.

13 Eylül 2019 Cuma 02:34
Gaziosmanpaşa’da çıkan yangında şüpheli bir erkek cesedi bulundu

Gaziosmanpaşa’da çıkan yangında bir erkek şahsın cansız bedenine rastlandı. Yangına müdahale anında gerçekleştirilen çalışmada rastlanan cansız erkek bedeninin kimliği yapılacak olan otopsi çalışması ile belli olacak.


Yangın, dün akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa ilçesi Fevziçakmak Mahallesindeki boş arazide bulunan bir kulübede meydana geldi. Bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın dumanlarını gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.


İtfaiye ekipleri çalışmalarına devam ettikleri sırada yangın sonrası hayatını kaybetmiş erkek bir şahsın cesedine rastladı. Cansız erkek bedenine rastlayan ekipler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevreye şerit çekerek çalışmalara başladı.


Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Taksim İlkyardım Hastanesine kaldırılan cesedin kimlik tespit etme çalışmaları ise devam ediyor. Meydana gelen yangın ile ilgili de inceleme başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 02:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elazığ’da feci kaza: 2 ölü
    1. Elazığ’da feci kaza: 2 ölü
    2. Gaziosmanpaşa’da çıkan yangında..
    3. Fas'tan Netanyahu’nun "ilhak" vaadine..
    4. Trump'tan "İran bizimle görüşmek..
    5. Tunus'un devrik Cumhurbaşkanı bin Ali..
    6. Rektör atamaları Resmi Gazete'de
    7. Fransız diplomata terör soruşturması..
    8. Samandağ’da Otomobil ile Kamyonet..
    9. ABD kuklası Guaido'nun skandal..
    10. NATO'dan 'Türkiye' ve 'ABD' açıklaması
    11. Ürdün'den BMGK'ye İsrail'e karşı..
    12. Galatasaray, Metin Oktay’ı andı
    13. İmamoğlu cephesinden Muharrem İnce'ye..
    14. 26. Uluslararası Aspendos Opera ve..
    15. Kahramanmaraş’ta günübirlik daireler..
    16. İzmir’de yolcu otobüsü alev alev yandı
    17. ABD'den Suriye'ye asker sevkiyatı..
    18. Yanan çadırda ceset bulundu
    19. AB ülkeleri Netanyahu’nun "ilhak"..
    20. E5’te zincirleme trafik kazası: 4..
    21. Hong Kong'tan Londra Borsası'na 39..
    22. E-devlet adres değişikliği nasıl..
    23. Kaşıkçı sonrası ABD-Suudi Arabistan..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit..
    25. Sisi ve generallerine yolsuzluk..
    26. ABD yönetimi 11 Eylül saldırısının..
    27. Quaresma'dan Fikret Orman için ağır..
    28. İşgal sırasında kaçan eski askerin..
    29. GÜNDEM ÖZETİ / 13 Eylül 2019
    30. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Komşu'da silahlar çalındı! Korkutan açıklama geldi
    Komşu'da silahlar çalındı! Korkutan açıklama geldi
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı