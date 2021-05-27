  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bahçeli'den flaş açıklamalar: Bugün kimlerin kukla haline geldiği bellidir
Rusya ve Ukrayna'dan Gazze kararı
Aşısını çeltik tarlasında oldu
Tekirdağ'da kaza: Yaralılar var
Yaşam Gaziosmanpaşa'da bir kadın gayrimeşru ilişkisinden doğan bebeğini çöpe attı
Yaşam

Gaziosmanpaşa'da bir kadın gayrimeşru ilişkisinden doğan bebeğini çöpe attı

Gaziosmanpaşa'da gayrimeşru ilişkisinden doğan bebeğini çöpe atan genç kadın "Babam bilmiyordu, korktuğum için öyle yaptım" dedi. Korkunç görüntüler kameraya anbean yansırken genç kadın gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 17:35:00 - 2021-05-27 17:44:44

Gaziosmanpaşa’da bir kadın evlilik dışı ilişkisinden olan bebeğini çöp tenekesine atan kadın kameralar yansıdı. Gözaltında alınan kadının, ifadesinde "Babam bilmiyordu, korktuğum için öyle yaptım" dediği öğrenildi.

Çöpe atılan bebek hastaneye kaldırıldı

Gaziosmanpaşa Barboros Mahallesi’nde bir kadın yeni doğan bebeğini çöpe attı. Olaydan bir süre sonra çöpten ağlama seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bebeği çöpten çıkartıp sağlık ekipleri teslim Bebek ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri çevredeki kameraları incelemeye aldı.

'Babamdan korktuğum için çöpe attım'

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kısa sürede kadının kimliğini tespit ederek gözaltına aldı. Kadının "Babamın haberi yoktu. Babamdan korktuğum için böyle bir şey yaptım" şeklinde ifade verdiği belirtildi. Bebeğini çöpe atan kadının, ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Temel Kotil'den Milli Muharip Uçak müjdesi!
Teknoloji

Temel Kotil'den Milli Muharip Uçak müjdesi! "Teslim ediyoruz" diyerek duyurdu

Milli Muharip Uçak Projesi'ndeki son durumu paylaşan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "Türkiye'nin en önemli projesi açık ara Milli Muharip U..
'Erdoğan şimdi ne yapacak?' diye soranlara tarihi cevap!
Siyaset

'Erdoğan şimdi ne yapacak?' diye soranlara tarihi cevap!

Gazeteci yazar Abdulkadir Selvi, Peker'in Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım üzerinden Türkiye'yi hedef alması sonrası Erdoğan'ın grupta yapt..
AK Parti'den Sedat Peker ile ilgili yeni açıklama
Medya

AK Parti'den Sedat Peker ile ilgili yeni açıklama

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, son günlerde gündeme gelen Sedat Peker ile ilgili konuştu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay