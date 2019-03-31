Gaziosmanpaşa seçim sonuçları 2019 | 31 Mart Gaziosmanpaşa yerel seçim sonuçları oy oranları, Gaziosmanpaşa seçim sonuçları 2019 son dakika

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Gaziosmanpaşa belediye başkan adayları 2019

AK Parti Gaziosmanpaşa belediye başkan adayı Hasan Tahsin Usta (Cumhur İttifakı)

CHP Gaziosmanpaşa belediye başkan adayı Erkan Kaya (Millet İttifakı)

HDP Gaziosmanpaşa belediye başkan adayı Sinan Zincir

SP Gaziosmanpaşa belediye başkan adayı Bilal Ay

Vatan Partisi Gaziosmanpaşa belediye başkan adayı Emin Algün

BBP Gaziosmanpaşa belediye başkan adayı Fedai Karakol

AK Parti Gaziosmanpaşa belediye meclis üyeleri

Hasan Tahsin Usta kimdir?

Hasan Tahsin Usta, 1959 Trabzon doğumludur. 1985 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun oldu. Kentsel Dönüşüm üzerine Yüksek Lisans eğitimi aldı. Evli ve dört çocuk babasıdır.

İstanbul Metro Projelerinde proje mühendisi olarak görev yaptı.Ulaşım, Trafik, Kentsel Dönüşüm, GİS, İmar ve Planlama ile yurt içi-yurt dışı teknolojik gelişmelerin ülkemize entegrasyon çalışmalarının yapılmakta olduğu özel şirkette yönetim kurulu başkanlığı yaptı.

1994 yılında Yerel Yönetimler Eğitimi aldı. 1994 – 1999 yılları arasında Gaziosmanpaşa Belediye Meclis Üyeliği ve İmar Komisyon Başkanlığı yaptı.

1999 – 2003 yılları arasında İstanbul İl Genel Meclisi Bayındırlık Kom. Başkanlığı ve AK Parti Grup Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Görev yapmakta olduğu Sivil Toplum Örgütleri :

Türk Kızılayı Derneği Başkanlığı,

Kentsel Dönüşüm İnovasyon Merkezi Derneği Başkanlığı,

Piri Reis Harita Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği,

İstanbul Esnaf Sanatkarlar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği,

İstanbul Dostluk Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği

Gaziosmanpaşa belediyesini kim kazandı?

Tüm yurtta vatandaşlar büyük bir merakla 31 Mart yerel seçim sonuçlarını bekliyor. Vatandaşlar oy kullandıkları illerde hangi partinin daha fazla oy aldığını ve İstanbul’da kimin kazandığını merak ediyor. İstanbul Gaziosmanpaşa’da seçmenler Gaziosmanpaşa yerel seçim sonuçlarına göre Gaziosmanpaşa belediyesini kim kazandı? Gaziosmanpaşa belediyesi hangi partiden? Gaziosmanpaşa 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı ne oldu? 2019 yerel seçim sonuçları İstanbul ili, Gaziosmanpaşa ilçesi Belediye Başkan adayları ve seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırdığı andan itibaren İstanbul Büyükşehir belediyesi (İBB) yerel seçim sonuçları, İstanbul yerel seçim sonuçları 2019, İstanbul ilçe seçim sonuçları 2019, İstanbul Gaziosmanpaşa yerel seçim sonuçları 2019 oy sayım işlemi esnasında Gaziosmanpaşa seçim sonuçlarını takip edebilecek ve seçim heyecanını yeniakit.com.tr’de yaşayacaksınız. Yine 2019 Gaziosmanpaşa seçim sonuçları, Gaziosmanpaşa yerel seçim 2019 partilerin aldıkları oy oranlarını da yine seçim sayfamızda canlı olarak takip etme şansına sahip olacaksınız.

Gaziosmanpaşa belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 51

CHP % 25

SP % 12

Gaziosmanpaşa belediye seçim sonuçları 24 Haziran 2018

AK Parti % 51

CHP % 20

HDP % 10

MHP % 8

İYİ Parti % 8

İstanbul belediyeleri hangi partilerde

- Adalar Belediyesi: Atilla Aytaç (CHP)

- Arnavutköy Belediyesi: Ahmet Haşimi Baltacı (AK PARTİ)

- Ataşehir Belediyesi: Battal İlgezdi (CHP)

- Avcılar Belediyesi: Hanay Handan Toprak Benli (CHP)

- Bağcılar Belediyesi: Lokman Çağrıcı (AK PARTİ)

- Bahçelievler Belediyesi: Osman Develioğlu (AK PARTİ)

- Bakırköy Belediyesi: Bülent Kerimoğlu (CHP)

- Başakşehir Belediyesi: Mevlüt Uysal (AK PARTİ)

- Bayrampaşa Belediyesi: Atila Aydıner (AK PARTİ)

- Beşiktaş Belediyesi: Murat Hazinedar (CHP)

- Beykoz Belediyesi: Yücel Çelikbilek (AK PARTİ)

- Beylikdüzü Belediyesi: Ekrem İmamoğlu (CHP)

- Beyoğlu Belediyesi: Ahmet Misbah Demircan (AK PARTİ)

- Büyükçekmece Belediyesi: Hasan Akgün (CHP)

- Çatalca Belediyesi: Cem Kara (CHP)

- Çekmeköy Belediyesi: Ahmet Poyraz (AK PARTİ)

- Esenler Belediyesi Mehmet Tevfik Göksu (AK PARTİ)

- Esenyurt Belediyesi: Necmi Kadıoğlu (AK PARTİ)

- Eyüp Belediyesi: Remzi Aydın (AK PARTİ)

- Fatih Belediyesi: Mustafa Demir (AK PARTİ)

- Gaziosmanpaşa Belediyesi: Hasan Tahsin Usta (AK PARTİ)

- Güngören Belediyesi: Şakir Yücel Karaman (AK PARTİ)

- Kadıköy Belediyesi: Aykurt Nuhoğlu (CHP)

- Kağıthane Belediyesi: Fazlı Kılıç (AK PARTİ)

- Kartal Belediyesi: Altınok Öz (CHP)

- Küçükçekmece Belediyesi: Temel Karadeniz (AK PARTİ)

- Maltepe Belediyesi: Ali Kılıç (CHP)

- Pendik Belediyesi: Salih Kenan Şahin (AK PARTİ)

- Sancaktepe Belediyesi: İsmail Erdem (AK PARTİ)

- Sarıyer Belediyesi: Şükrü Genç (CHP)

- Silivri Belediyesi: Özcan Işıklar (CHP)

- Sultanbeyli Belediyesi: Hüseyin Keskin (AK PARTİ)

- Sultangazi Belediyesi: Cahit Altunay (AK PARTİ)

- Şile Belediyesi: Can Tabakoğlu (AK PARTİ)

- Şişli Belediyesi: Hasan Hayri İnönü (CHP)

- Tuzla Belediyesi: Şadi Yazıcı (AK PARTİ)

- Ümraniye Belediyesi: Hasan Can (AK PARTİ)

- Üsküdar Belediyesi: Hilmi Türkmen (AK PARTİ)

- Zeytinburnu Belediyesi: Murat Aydın (AK PARTİ)