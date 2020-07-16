Gaziosmanpaşa lise taban puanları 2020 yüzdelik dilim boş kontenjan
2020 Gaziosmanpaşa liseleri taban puanları, yüzdelik dilimleri ve boş kontenjan e okul MEB okul türü listesi. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte lise tercih ve yerleştirme kılavuzu yayınlandı. Lise tercihleri Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) açıklanan kılavuza göre, 20 Temmuz-29 Temmuz arasında yapılabilecek. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla öğrenciler 2020 lise taban puanları, lise yüzdelik dilimleri, boş kontenjanlarını araştırmaya başladı. Merak edilen lise taban puanı yüzdelik dilimleri arasında Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi, Gaziosmanpaşa Fen Lisesi, Gaziosmanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları yer almakta. İşte Gaziosmanpaşa liseleri taban puanları 2020 yüzdelik dilimleri ve boş kontenjan e okul MEB okul türü listesi.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) açıklanan kılavuza göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında lise tercihleri 20 Temmuz-29 Temmuz arasında yapılabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı, 2020 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunu "meb.gov.tr" adresinden açıkladı. LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, LGS kapsamında lise tercihleri 20 Temmuz 2020 Pazartesi gününde başlayacak ve 29 Temmuz saat 17.00'ye kadar sürecek. İşte Gaziosmanpaşa lise taban puanıları 2020 yüzdelik dilim boş kontenjan listesi…
MEB lise tercih kılavuzu 2020 için tıklayınız
Lise taban puanları boş kontenjanları için tıklayınız