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Gaziosmanpaşa Belediyesi’nden kadroya geçen taşeron işçilere zam müjdesi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Gaziosmanpaşa’da taşerondan kadroya geçen işçilerle bir araya geldi.

27 Mart 2019 Çarşamba 16:39
Gaziosmanpaşa Belediyesi’nden kadroya geçen taşeron işçilere zam müjdesi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Gaziosmanpaşa’da taşerondan kadroya geçen işçilerle bir araya geldi. Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde çalışan işçilere zam müjdesi veren Yıldırım “Taşerondan kadroya geçen işçi kardeşlerimizin imzaladığı sözleşmede enflasyon farkı zamları yer almadığı için verilememişti. Şimdi bu mağduriyeti gideriyoruz ve işçilerimizin maaşında Mart ayı itibariyle geçerli olmak üzere ortalama yüzde 20 oranında zam uyguluyoruz” dedi.


Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Gaziosmanpaşa Belediyesi bünyesinde çalışan işçilere zam müjdesi verdi. Taşeron işçilerin kadroya geçerken imzaladığı sözleşmede ücret artışlarının enflasyonun altında kalması halinde, enflasyon farkı verileceğine dair herhangi bir hüküm bulunmadığı için işçilerin mağduriyet yaşadığını dile getiren Yıldırım, bu mağduriyeti giderecek çalışmaların tamamlandığını dile getirdi. Buna göre 1 Mart 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere taşerondan kadroya geçen işçilere ortalama yüzde 20 oranında zam yapıldı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, zam haberini alan işçilerin mutlulukları gözlerinden okundu.


İstanbul ilçe belediyelerinde ilk olarak Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde uygulamaya geçen zam ile ilgili açıklama yapan Binali Yıldırım “Başbakanlığım döneminde 696 sayılı KHK kapsamında 1 milyona yakın taşeron kardeşimizin daimi kadroya geçmeleri için bir yasa çıkarmıştık. Bunun uygulamasında maalesef bazı belediyelerde, sözleşmelerde yer almadığı için enflasyon farkı zamları verilememişti. Bir mağduriyet söz konusuydu. Geçen hafta yaptığımız çalışmayla birlikte taşerondan kadroya geçen arkadaşlarımızın mağduriyetleri giderildi ve ücretlere ilave olarak ortalama %20 zam yapıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Mart ayı itibariyle bu zamlardan yararlanacaksınız” dedi.


Taşerondan kadroya geçen işçilere günlük 21 TL, aylık 635 TL zam yapıldığını dile getiren Başkan Usta, “İstanbul Büyükşehir Belediye Adayımız Sayın Binali Yıldırım’ın, çalışan işçilerimize yönelik ücret artışı noktasındaki talimatlarımız doğrultusunda biz de ilçemizde bu çalışmayı başlatmak ve işçi kardeşlerimizin şahitliğinde zam müjdesini veren sözleşmeye imzayı atmak istedik. Bu çalışmayla birlikte taşerondan kadroya geçen işçilerimizin maaşlarına günlük 21 TL, aylık 635 TL bir artış sağlanmış oluyor. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.


Bin 206 işçinin faydalanacağı zamma göre aylık tutar toplamda 767 bin TL, yıllık tutar ise 9 milyon 204 bin 960 TL zam yapıldı.


Gaziosmanpaşa Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü’nde işçi olarak çalışan Şeref Becer, “Enflasyon zammını ilk olarak İBB Başkan Adayımız Binali yıldırım açıkladı. Sağ olsun bizim belediye başkanımız da işçisini düşünerek enflasyon zammının yer aldığı sözleşmeye imza attı. Çok teşekkür ediyoruz hepsine Allah razı olsun” dedi.


Yapılan zammın ihtiyaçlarını gidereceğini dile getiren Gaziosmanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanı Veysel Özgenç, “Çok mutluyum. Her insan gibi bizim de ihtiyacımız oluyordu. 635 TL güzel bir miktar. Bu zam oranı yüzümüzü güldürdü. Bir yandan açıklarımızı kapatacağız. Çok iyi oldu. Allah devletimize zeval vermesin” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 16:39
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