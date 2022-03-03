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Siyaset Gazinocular kralının İP'li oğlu mevzuyu anlamamış! Kafayı çıkaran Aslan, Bilal Erdoğan'ı böyle hedef aldı
Siyaset

Gazinocular kralının İP'li oğlu mevzuyu anlamamış! Kafayı çıkaran Aslan, Bilal Erdoğan'ı böyle hedef aldı

Gazinocular kralı Fahrettin Aslan'ın İP'li oğlu Mehmet Aslan, Bilal Erdoğan'ın yerli mallarımıza sahip çıkmanın önemine dikkat çektiği konuşmasını hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-03 20:20:00 - 2022-03-03 20:26:15

 Yeniakit.com.tr 

Samsun Gençlik Buluşması'nda konuşan TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, yerli mallarımıza sahip çıkmanın önemine dikkat çekerek, "Ben Türkiye'nin kendi kimliğini ihya edip, kendi kültürünü yaşayarak, kendi inancını kuşanarak da güçlü bir ülke olabileceğine inanıyorum." deyip, şu çağrıda bulundu: Bunu hayatımızın her alanına yaymamız lazım. Starbucks'a gittiğin zaman Türk kahvesi söyleyeceksin mesela. Ben sana Starbucks'a gitme demiyorum.

Mevzuyu anlamamış!

Kadınlara şarkı söyleterek servet edinen gazinocular kralı Fahrettin Aslan'ın İP'li oğlu Mehmet Aslan, Twitter hesabından paylaştığı mesajla Bilal Erdoğan'ı hedef aldı.

Erdoğan'ın gençlere yönelik sözlerinde ne mesaj verdiğini anlamaktan aciz İP'li Aslan, paylaşımında, "Zaten Türk kahvesi içmek için Starbucks'a giden de ne biliyim..." ifadelerini kullandı.

Müzik yasağı üzerinden Sağlık Bakanlığı da hedefinde!

Mehmet Aslan dün de koronavirüsle mücadele kapsamında atılan normalleşme adımlarını hedef alarak, gazinocu babasının kadınlara şarkı söyletip, servetine servet eklemesine engel olan "00:00'dan sonra müzik yasağı"na ilişkin paylaşımlarda bulunmuştu.

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