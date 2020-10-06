Gazimağusa Belediye Başkanı Arter: Kapalı Maraş'ın açılması tarihi bir gün

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Kapalı Maraş'ın şehir sınırları içinde yeniden açılmasıyla ilgili olarak, "6 Ekim 2020 çok önemli bir gün olarak tarihe geçecek.." dedi.

Gazimağusa'dan "KKTC Su Temin Projesi Boru Hattının Onarımı Sonrası Su Temin Töreni" vesilesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın düzenlediği ortak basın toplantısına bağlanan Arter, Maraş'ın kıyı kesimi ve bazı sokaklar 8 Ekim Perşembe günü açılmasıyla Altyapısı ve temizliği ile ilgili çalışmaların yoğun bir şekilde artacağını belirtti.

Bir yıldır bölgenin yeniden açılması için çalıştıklarını kaydeden Arter, "6 Ekim 2020 çok önemli bir gün olarak tarihe geçecek. Bunun heyecanını yaşıyoruz. Bunun ne kadar zor olduğunu biliyoruz. 46 yıldır kapalı bir şehirle yan yana yaşıyor, İlimizin açık kısmı ne kadar güzelleşiyor, yanımızda ölü bir şehirle yan yana yaşamanın zorluklarını biliyorsunuz bunu herkes biliyor çok zorlandık. "diye konuştu.

Lefkoşa Türkiye Büyükelçisi Ali Murat Başçer de Maras 13 Ağustos 1974, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sorumluluğa girdiğini hatırlatarak, "Demokrasi ve insanlığın kıyı şeridi Kennedy caddelerinin yeniden kullanılması için talimatlar bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu yaptığı konuşmada, "Perşembe sabahı Maraş'ta halka hizmete başlanacağını" vurguladı.