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Gündem

Gazilere müdahalede bulunuldu mu? Emniyetten flaş açıklama

Ankara Emniyet Müdürlüğü, AK Parti Genel Merkezi önünde bekleyen 15 Temmuz gazilerine müdahale edildiği ve çok sayıda kişinin gözaltına alındığı iddialarının doğru olmadığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 18:26:00 - 2020-06-16 18:30:30
Gazilere müdahalede bulunuldu mu? Emniyetten flaş açıklama

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından, bugün bazı sosyal medya hesaplarında AK Parti Genel Merkezi önünde eylem yapmak isteyen 15 Temmuz gazilerine müdahale edildiği, çok sayıda gözaltının olduğu şeklinde paylaşımlar yapıldığı ve bunun üzerine açıklama yapılmasına gerek duyulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Dün saat 19.30 sıralarında 15 Temmuz gazilerinden oluşan 20 kişilik bir grup, özlük haklarının düzeltilmesi talebiyle AK Parti Genel Merkezi önüne gelerek beklemeye başlamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın genel merkezden çıkışı esnasında, grubun hareket halindeki konvoya koşarak yönelmesi üzerine şahısların can güvenlikleri de düşünülerek görevlilerimiz tarafından yola çıkmaları önlenmiştir. Görevlilerimiz tarafından gruba yönelik herhangi bir fiziki müdahalede bulunulmadığı gibi gözaltı işlemi de yapılmamıştır" denildi.

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