Gaziemir'de orman yangını çıktı
Gaziemir ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.24 Ağustos 2019 Cumartesi 17:09
Gaziemir'de bulunan Sarnıç Mezarlığı yakınındaki ormanlıkta, saat 15.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine ekipler, bölgeye 3 helikopter ve 6 arazöz ile sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yaptığı çalışmayla yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.
Söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.
YORUM YAZ