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Gaziemir'de orman yangını çıktı

Gaziemir ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 17:09
Gaziemir'de orman yangını çıktı

Gaziemir'de bulunan Sarnıç Mezarlığı yakınındaki ormanlıkta, saat 15.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine ekipler, bölgeye 3 helikopter ve 6 arazöz ile sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yaptığı çalışmayla yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 17:09
  1. izmir
  2. gaziemir
  3. orman yangını

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