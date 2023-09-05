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Yerel Gaziantep’ten İzmir'e gelip husumetlisini bıçakladı
Yerel

Gaziantep’ten İzmir'e gelip husumetlisini bıçakladı

Yeniakit Publisher
2023-09-05 03:40:00 -
Gaziantep’ten İzmir'e gelip husumetlisini bıçakladı

Gaziantep'ten alacak verecek meselesini görüşmek üzere İzmir'e gelen B.Ş., çıkan tartışmanın ardından husumetlisi Arda Dereli’yi (22) 8 yerinden bıçakladı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Bayraklı Sahili’nde meydana geldi. İddiaya göre Gaziantep’ten geldiği öğrenilen B.Ş., alacak verecek meselesini görüşmek üzere Arda Dereli ile buluştu. Taraflar arasında yaşanan tartışma sırasında B.Ş., yanında bulundurduğu bıçakla Arda Dereli’yi 8 yerinden bıçakladı. Dereli kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Dereli’yi ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk etti. Polis ekipleri ise kısa sürede şüpheli B.Ş.'yi suç aleti bıçakla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan B.Ş., emniyete götürüldü. Hastaneye kaldırılan Arda Dereli’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA
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