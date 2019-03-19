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Gaziantep’ten "direkt uçuş" müjdesi

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım’ı ziyaret eden Sunekspress Uçuş Anlaşmaları Müdürü Ali Yaşar Aydoğan, Gaziantep’ten yurt içi ve yurtdışı yeni direkt uçuş seferlerinin müjdesini verdi.

19 Mart 2019 Salı 16:22
Gaziantep’ten "direkt uçuş" müjdesi

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım’ı ziyaret eden Sunekspress Uçuş Anlaşmaları Müdürü Ali Yaşar Aydoğan, Gaziantep’ten yurt içi ve yurtdışı yeni direkt uçuş seferlerinin müjdesini verdi.


Gaziantep Ticaret Odası’nın Gaziantep turizmi ve ticareti için büyük önem taşıyan hava yolu ulaşımı konusunda yaptığı çalışmalar sonuçlanmaya devam ediyor.


GTO’nun gerek devlet, gerekse özel hava yolu şirketleri ile görüşerek Gaziantep’in hava yolu ulaşımında iç ve dış hat direkt uçuş sayısının artması yönündeki girişimlerine Sun Express’ten de olumlu yanıt geldi.


GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım’ı ziyaret eden SunExpress Uçuş Anlaşmaları Müdürü Ali Yaşar Aydoğan,Bölge Satış Müdürü Murat Özolcay ve TÜRSAB GAP YTK BaşkanıSoner Bacaksız Gaziantep’ten İzmir ve Antalya’nın yanı sıra 7 yurtdışı noktaya yapılacak direk uçuşların müjdesini verdiler.


Yeni uçuşlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Tuncay Yıldırım, “Gaziantep’in hava yolu ulaşımı için çaldığımız kapılardan olumlu cevap almaya devam ediyoruz. Bu gerçekten memnuniyet verici. Mevcut uçuşlarla sanayi ve ticaret kimliğimize turizmi de eklemeye çalışmak gerçekten zordu. Gerek ticari ilişkilerimiz gerekse gastronomi ve kültür turizmi için havayolu ile ulaşılabilir olmamız gerekiyordu. Bunun için de yaşadığımız sorunları yazılı ve sözlü olarak her platformda dile getirdik. Şimdi de meyveleri topluyoruz. Emeği geçen, sesimizi duyan herkese teşekkür ediyorum” dedi.


SunExpress Uçuş Anlaşmaları Müdürü Ali Yaşar Aydoğan ise, SunExpress Havayolu ile Gaziantep’ten yapılacak direkt uçuşlar hakkında, “Gaziantep’ten 31 Mart itibari ile atık her gün İzmir’e uçuş imkânı var. Antalya’ya ise Salı hariç her gün uçuş olacak. Onun dışında dış hat uçuşlarında 7 farklı noktaya uçmaya başlıyoruz. Haftada 2 gün Duesseldorf ve Frankfurt’a uçarken birer gün de Hannover, Zürih, Stuttgart, Köln ve Luton uçuşları olacak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 16:22
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