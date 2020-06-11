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Aktüel

Gaziantep'teki yasa dışı bahis çetesinin 15 şüphelisi adliyeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-11 12:03:19 -
Gaziantep'teki yasa dışı bahis çetesinin 15 şüphelisi adliyeye sevk edildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, yasa dışı bahis çetesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahis çetesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince önceki gün 18 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 15 şüphelinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Aralarında elebaşı M.G'nin de bulunduğu 15 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada, şüphelilerin, M.G. elebaşılığındaki 2 ana bayi altında toplam 15 bayide yasa dışı bahis oynattığı ileri sürüldü.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 17 bilgisayar, 19 cep telefonu, 3 tabanca, 2 av tüfeği, çok sayıda dijital materyal ve bir miktar para ele geçirilmişti.

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