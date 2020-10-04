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Aktüel Gaziantep'teki üç ayaklı köpek sıcak tavırlarıyla ilgi odağı oldu
Aktüel

Gaziantep'teki üç ayaklı köpek sıcak tavırlarıyla ilgi odağı oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-04 13:39:31 -
Gaziantep'teki üç ayaklı köpek sıcak tavırlarıyla ilgi odağı oldu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde doğuştan bir bacağı olmayan ve sıcak tavırlarıyla dikkati çeken köpek, barınağın maskotu oldu.

Yaklaşık 4 ay önce dünyaya gelen ve doğuştan bir bacağı olmadığı için "Eksik" ismi verilen köpek, barınması için İslahiye Belediyesi Dilsiz Kullar Yaşam Merkezi'ne getirildi.

Sağ ön patisi olmamasına rağmen sıcak tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Eksik, barınakta görevlilerin titiz bakımıyla yaşamını sürdürüyor.

Barınak sorumlusu Bekir Şentürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk defa bir ayağı olmayan köpekle karşılaştıklarını belirterek köpeğin bütün ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.

Şentürk, "Lütfen herkes hayvanlara sahip çıksın, onları koruyalım." dedi.

Veteriner Bülent Durna ise 3 ayaklı köpeğin kürek kemiğinin bulunduğunu ancak uzvunun gelişmediğini belirtti.

Bu durumun köpeğin gövdesinin ağırlaşmaya başlamasıyla yaşam kalitesini olumsuz etkileyebileceğini anlatan Durna, Eksik'i özel bir alanda misafir ettiklerini söyledi.

Durna, köpeğe özel bir operasyonla protez ayağın takılabileceğini belirterek, bu konuda destek beklediklerini ifade etti.

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