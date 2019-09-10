Gaziantep'teki silahlı kavga İki aile arasında park yeri nedeniyle çıkan ve 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te park yeri nedeniyle aileler arasında çıkan ve 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün merkez Şahinbey ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde iki komşu aile arasında park yeri nedeniyle çıkan silahlı kavgada Faik Korkmaz, Hüseyin ve Adem Yıldız'ın öldürülmesi, 5 kişinin de yaralanması olayına karışan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Çalışma sonucu ekipler, cinayet zanlısı 3 şüpheliyi operasyonla yakaladı. Zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü. Dün merkez Şahinbey ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde iki komşu aile arasında park yeri nedeniyle çıkan silahlı kavgada Faik Korkmaz, Hüseyin ve Adem Yıldız öldürülmüş, C.D, A.Y.D, M.K, L.K. ve M.K. de yaralanmıştı.

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