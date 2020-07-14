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Aktüel

Gaziantep'teki Sakçagözü Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor

Yeniakit Publisher
2020-07-14 13:39:28 -
Gaziantep'teki Sakçagözü Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Sakçagözü Şelalesi, artan sıcaklarda serinlemek isteyenlerin ilgisini çekiyor.

Gaziantep-Adana kara yolunun 42. kilometresinde bulunan Sakçagözü Şelalesi, artan sıcaklarda buz gibi akan suyuyla ziyaretçilerini bekliyor.

Kent genelinden ve civar illerden ziyaretçilerini ağırlayan şelale, dağın zirvesinden gelerek 71 metre yüksekten ve 4 farklı gözden çağlıyor. Serinlemek isteyenlerin bir kısmı suyun içerisine girerken bir kısmı ise şelalenin altında aileleriyle doğal ortamda piknik yaparak keyifli zaman geçiriyor.

Özellikle hafta sonları yoğunluğun yaşandığı şelalenin altında ziyaretçiler hatıra fotoğrafı çektirerek anı ölümsüzleştiriyor.

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, gazetecilere, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile yaptıkları çalışmayla bölgeyi cazibe merkezi haline getirmek istediklerini söyledi.

Bölgede hayata geçirilen çalışmalar kapsamında peyzaj ve tadilat çalışmalarının hayata geçirildiğini anlatan Kavak, çalışmaların yıl sonunda tamamlanmasını planladıklarını ve çalışmaların ardından bölgesinin çok önemli bir mesire alanı haline getirileceğini kaydetti.

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