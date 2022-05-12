Gaziantep'teki kalleş saldırıda bir askerimiz şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığı, Gaziantep’in Karkamış ilçesinde bulunan ve Suriye sınırında yer alan Köprübaşı Hudut Karakolu’na düzenlenen hain saldırıda bir askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

'Bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur'

Havan mermilerinin Suriye’nin Ayn-El Arap bölgesinden terör örgütü tarafından atıldığını bildiren MSB, açıklamasında, "Gaziantep Karkamış’ta Hudut Karakolumuza yapılan terör saldırısı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadelerini kullandı.

Şehidimizin kimliğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.