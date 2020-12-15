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Aktüel Gaziantep'teki kalabalık noktalara 4 metrekarede 1 kişi olacak şekilde düzenleme
Aktüel

Gaziantep'teki kalabalık noktalara 4 metrekarede 1 kişi olacak şekilde düzenleme

Yeniakit Publisher
2020-12-15 14:49:37 -
Gaziantep'teki kalabalık noktalara 4 metrekarede 1 kişi olacak şekilde düzenleme

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, kalabalık cadde ve bulvarlarda 4 metrekareye 1 kişi olabilecek şekilde düzenleme yapılacak.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu koronavirüs tedbirleri kapsamında bir dizi yeni tedbir aldı.

Bu kapsamda vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu cadde, sokak ve mahallelerde yoğunluğun azaltılmasına yönelik bir dizi çalışma yapılacak.

Buna göre, Şahinbey ilçesine bağlı Karagöz, Gaziler, İnönü, Karataş 400. caddeleri, Demokrasi ve Üniversite bulvarları ile Şehitkamil ilçesine bağlı Maaşkuyu, Korutürk, Şoför Ali caddeleriyle, Prof. Muammer Aksoy ve Gazi Muhtar Paşa bulvarlarında bulunabilecek kişi sayısı 4 metrekare alana 1 kişi olacak şekilde düzenlenecek.

Söz konusu yeni uygulamayla ilgili yerel yönetimler tarafından giriş-çıkışlar bu çerçevede organize edilecek.



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