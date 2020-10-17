Gaziantep'teki camilerden hırsızlık yapan zanlı güvenlik kamerasında

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki 2 camide gerçekleşen hırsızlıklar, güvenlik kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerince Kayaönü Mahallesi'ndeki bir camide 22 musluğu ve Selimiye Mahallesi'ndeki başka camiden de 2 güvenlik kamerasının çalınmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırma ve incelemenin ardından hırsızlığı gerçekleştirdiği iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Bu arada, camilerde yaşanan hırsızlık anları da güvenlik kameralarına yansıdı. Kayıtlarda, camiye gelen kişinin su vanasının bulunduğu kutunun kilidini kırması ve güvenlik kameralarının çalınması yer alıyor.