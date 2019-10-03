Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
Gaziantep'te öğrenci sevisi ile iki aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.03 Ekim 2019 Perşembe 17:35
Sürücüleri henüz belirlenemeyen lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsü ile hafif ticari araç, Osmangazi Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde çarpıştı.
Çapışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs daha sonra trafik ışıklarında bekleyen otomobile çarptı.
Kazada, minibüs ve hafif ticari aracın sürücüleri ile 4 liseöğrencisi yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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