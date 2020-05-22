  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Şöbiyet baklava nasıl yapılır? Baklava yufkasından pratik şöbiyet tarifi

Arefe günü ve bayramda kargolar dağıtım yapacak mı?

1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Sosyal destek sorgula...

Kovid-19 tedavisinde bomba iddia! İnsan hücresinden üretilen hayvan embriyosu devrede

İhtiyaç sahiplerinin olduğu her yerde “Önce İnsan” olarak varız
için kalan
Aktüel

Gaziantep'te "Zimem Defteri" projesi ile 9 bin 500 hanenin elektrik borcu ödendi

Yeniakit Publisher
2020-05-22 18:26:56 -
Gaziantep'te "Zimem Defteri" projesi ile 9 bin 500 hanenin elektrik borcu ödendi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te "Zimem Defteri" uygulamasıyla 9 bin 500 hanenin 1,5 milyon lira tutarındaki elektrik borcu ödendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "Zimem Defteri" uygulaması Valilik ve Vefa Sosyal Destek Grubu koordinasyonunda devam ediyor.

Bu kapsamda salgın sürecinde şubat ve mart aylarının elektrik borcunu ödeyemeyen 9 bin 500 hane tespit edildi. Bu hanelerin 1,5 milyon lira tutarındaki faturaları hayırseverler tarafından ödendi.

Proje kapsamında daha önce yardıma muhtaç ailelerin tüp ve bakkal borçları da kapatılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı