Gaziantep'te zihinsel engelli öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 10 yaralı
Gaziantep'te öğrenci servisinin şarampole devrilmesi sonucunda 8'i öğrenci 10 kişi yaralandı.03 Ağustos 2019 Cumartesi 12:28
Mikail Türkçü yönetimindeki özel bir rehabilitasyon merkezine ait servis minibüsü, Şahinbey ilçesine bağlı Sarıt Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Minibüsteki 8'i zihinsel engelli öğrenci 10 kişi yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 2 öğrencinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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