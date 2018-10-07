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Gaziantep'te yüzme havuzunda korku dolu anlar! 32 kişi hastaneye kaldırıldı

Bulunan Şahintepe Yüzme Havuzu'nda klor gazı patlaması meydana geldi. Patlama nedeniyle klor gazından etkilenen 32 kişi hastaneye kaldırıldı.

07 Ekim 2018 Pazar 22:29
Gaziantep'te yüzme havuzunda korku dolu anlar! 32 kişi hastaneye kaldırıldı

Gaziantep'te, bir yüzme havuzunda klor gazı borusu patladı. Patlama nedeniyle klor gazından etkilenen 32 kişi hastanelere kaldırıldı.

HAVUZDAKİ KLOR GAZI BORUSU PATLADI

Olay akşam saatlerinde Şahintepe Mahallesi'nde bulunan Şahintepe Yüzme Havuzu'nda meydana geldi. Havuzda klor gazının bulunduğu boru bilinmeyen nedenle patladı. Patlama ile havuza sızan klor gazı bu sırada yüzen kişileri etkiledi. Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Havuzda bulunanlar görevlilerce tahliye edilirken, gazdan etkilenenler ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri de yaptıkları çalışma ile gazın sızdığı boruyu onardı.

KLOR GAZINDAN ETKİLENEN 32 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Öte yandan gazdan etkilenen ve olayın ardından havuzdan ayrıldığı anlaşılan 32 kişi, sağlık ekiplerince evlerinden alınarak kontrol için hastanelere götürüldü.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 22:29
  1. Gaziantep
  2. Şahintepe
  3. yüzme havuzu

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