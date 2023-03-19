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Gündem Gaziantep'te yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturmada 2 şüpheli daha yakalandı
Gündem

Gaziantep'te yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturmada 2 şüpheli daha yakalandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde deprem nedeniyle yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-19 09:57:00 -
Gaziantep'te yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturmada 2 şüpheli daha yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde bazı binaların yıkılmasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışma kapsamında, Nurdağı ilçesinde yıkılan binalara ilişkin aranan 2 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 
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