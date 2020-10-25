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Aktüel Gaziantep’te yetim çocukların yüzü güldürüldü
Aktüel

Gaziantep’te yetim çocukların yüzü güldürüldü

Gaziantep’in Araban ilçesinde yürütülen, ”Yetim Gülerse Dünya Güler” projesi kapsamında 9 yetim ve öksüz çocuğa çocuk odası takımı ve bilgisayar hediye edildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 14:25:00 -
Gaziantep’te yetim çocukların yüzü güldürüldü

Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğünün yürüttüğü ve Nisan 2020’de başlatılan projeyle ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde ikamet eden 9 yetim ve öksüz çocuğa çocuk odası takımı kuruldu, bilgisayar hediye edildi. Böylelikle proje kapsamında 144 yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocuğun hayalleri gerçekleştirildi. Proje kapsamında çocuk odası ve bilgisayar hediye edilen çocuklar, Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu’ya teşekkürlerini iletti.

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