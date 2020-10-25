Gaziantep’te yetim çocukların yüzü güldürüldü
Gaziantep’in Araban ilçesinde yürütülen, ”Yetim Gülerse Dünya Güler” projesi kapsamında 9 yetim ve öksüz çocuğa çocuk odası takımı ve bilgisayar hediye edildi.
Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğünün yürüttüğü ve Nisan 2020’de başlatılan projeyle ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde ikamet eden 9 yetim ve öksüz çocuğa çocuk odası takımı kuruldu, bilgisayar hediye edildi. Böylelikle proje kapsamında 144 yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocuğun hayalleri gerçekleştirildi. Proje kapsamında çocuk odası ve bilgisayar hediye edilen çocuklar, Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu’ya teşekkürlerini iletti.