Gaziantep’te yeşil enerji hamlesi

Gaziantep’te yeşil enerjiye dönük çalışmalar kapsamında“Daha temiz bir Gaziantep için” farkındalık oluşturdu.

“Çevresiyle yükselen Gaziantep” anlayışına hayat veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çevreye dönük faaliyetlerde şehrin havasına, suyunu ve toprağına sahip çıktı. Bu doğrultuda Türkiye’de yerel yönetimler arasında ilk olma özelliği taşıyan Oğuzeli Biyogaz Tesisi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in katılımıyla açıldı. Tesis, yıllık hayvansal ve tarımsal atıklardan toplam 8 milyon 234 bin 400 kilowatt elektrik üreterek, hem doğal kaynakları verimli bir şekilde kullanımı sağlayacak, hem de çevre kirliliğini önleyecek. Gaziantep’in yıllık güneşlenme süresini değerlendirmek amacıyla Bağlarbaşı’na 20 dönüm, Aktoprak’ta ise 15 dönüm alana Güneş Enerji Santrali (GES) kuruldu. 25 Aralık GASKİ Tesisleri içerisinde yapılan “Solar otopark” model proje olarak hizmete başladı. Türkiye’nin en büyüğü olacak “Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi” ile yaşam kaynağı su, korunacak. Atık suyun yüzde 99’u onarıldı. 1 milyon kişi kapasiteli tesisle, su kirliliği önlenecek.

Katı atık transfer istasyonları kuruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi’ne destek veren Büyükşehir Belediyesi, Fevzipaşa ve Muratlı’ya Katı Atık Transfer İstasyonları kurdu. Günlük 140 ton çöpün, Gaziantep Merkez Düzenli Depolama Sahası’na transferi sağlandı. Kurulan yeni katı atık depolama tesisleriyle atıklar kontrol altına alındı. Eski alanlar rehabilite edilerek ağaçlandırıldı.

Atıkmatik geri dönüşüm otomatı

Şehrin muhtelif noktalarına yerleştirilmek üzere Atıkmatik Geri Dönüşüm Otomatı’yla geri dönüşümlü atıklar toplanarak Gaziantep Kartlara puan yüklemesi yapılmaya başlandı. İl genelinde 20 atık otomatı yerleştirilmeyi planlayan Büyükşehir, çevre duyarlılığıyla dikkat çekmeyi başardı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in özel davetlisi olarak kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Şehitkâmil Nikâh Merkezi’ne kurulan Atıkmatik Geri Dönüşüm Otomatı’nı kullandı. Atıkmatik’e plastik şişe atan Erdoğan, Gaziantep Kart’a puan yükledi. Erdoğan, “Çevre Dostu Gaziantep” kimliğine yakışır çalışmalarıyla farkındalık oluşturan Başkan Şahin’e başarılar diledi.

Öte yandan 2015-2018 yılları arasında 165 bin ilköğretim ve anaokulu öğrencisine “Çevre Bilinci ve Sıfır Atık” eğitimleri verildi. Tiyatro gösterileri ve maskotlarla çocuklara, çevre bilinci aşılandı.