0553 313 94 23

Gaziantep’te yeşil enerji hamlesi

Gaziantep’te yeşil enerjiye dönük çalışmalar kapsamında“Daha temiz bir Gaziantep için” farkındalık oluşturdu.

26 Mart 2019 Salı 12:38
Gaziantep’te yeşil enerji hamlesi

Gaziantep’te yeşil enerjiye dönük çalışmalar kapsamında“Daha temiz bir Gaziantep için” farkındalık oluşturdu.


“Çevresiyle yükselen Gaziantep” anlayışına hayat veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çevreye dönük faaliyetlerde şehrin havasına, suyunu ve toprağına sahip çıktı. Bu doğrultuda Türkiye’de yerel yönetimler arasında ilk olma özelliği taşıyan Oğuzeli Biyogaz Tesisi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in katılımıyla açıldı. Tesis, yıllık hayvansal ve tarımsal atıklardan toplam 8 milyon 234 bin 400 kilowatt elektrik üreterek, hem doğal kaynakları verimli bir şekilde kullanımı sağlayacak, hem de çevre kirliliğini önleyecek. Gaziantep’in yıllık güneşlenme süresini değerlendirmek amacıyla Bağlarbaşı’na 20 dönüm, Aktoprak’ta ise 15 dönüm alana Güneş Enerji Santrali (GES) kuruldu. 25 Aralık GASKİ Tesisleri içerisinde yapılan “Solar otopark” model proje olarak hizmete başladı. Türkiye’nin en büyüğü olacak “Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi” ile yaşam kaynağı su, korunacak. Atık suyun yüzde 99’u onarıldı. 1 milyon kişi kapasiteli tesisle, su kirliliği önlenecek.


Katı atık transfer istasyonları kuruldu


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi’ne destek veren Büyükşehir Belediyesi, Fevzipaşa ve Muratlı’ya Katı Atık Transfer İstasyonları kurdu. Günlük 140 ton çöpün, Gaziantep Merkez Düzenli Depolama Sahası’na transferi sağlandı. Kurulan yeni katı atık depolama tesisleriyle atıklar kontrol altına alındı. Eski alanlar rehabilite edilerek ağaçlandırıldı.


Atıkmatik geri dönüşüm otomatı


Şehrin muhtelif noktalarına yerleştirilmek üzere Atıkmatik Geri Dönüşüm Otomatı’yla geri dönüşümlü atıklar toplanarak Gaziantep Kartlara puan yüklemesi yapılmaya başlandı. İl genelinde 20 atık otomatı yerleştirilmeyi planlayan Büyükşehir, çevre duyarlılığıyla dikkat çekmeyi başardı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in özel davetlisi olarak kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Şehitkâmil Nikâh Merkezi’ne kurulan Atıkmatik Geri Dönüşüm Otomatı’nı kullandı. Atıkmatik’e plastik şişe atan Erdoğan, Gaziantep Kart’a puan yükledi. Erdoğan, “Çevre Dostu Gaziantep” kimliğine yakışır çalışmalarıyla farkındalık oluşturan Başkan Şahin’e başarılar diledi.


Öte yandan 2015-2018 yılları arasında 165 bin ilköğretim ve anaokulu öğrencisine “Çevre Bilinci ve Sıfır Atık” eğitimleri verildi. Tiyatro gösterileri ve maskotlarla çocuklara, çevre bilinci aşılandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 12:38
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aydın-Denizli Otoyolu Projesi ihalesi
    1. Aydın-Denizli Otoyolu Projesi ihalesi
    2. “Yarın bunun hesabı var! Ahirette ne..
    3. İnönü Üniversitesi engelleri aşıyor
    4. Schneider Electric, Siber Güvenlik..
    5. Cezayir Devlet Televizyonu Genel..
    6. Yüksekova’da kar temizleme çalışması
    7. Doğu ve Güneydoğulu iş adamlarından..
    8. Memur-Sen’den Nisan ayı için "KPDK..
    9. Hafsat nineden Dicle Elektrik’e..
    10. Yumurtası 400, civcivi bin lira
    11. Suç makinesini Samsun polisi yakaladı
    12. Başkent’te Çanakkale ruhu
    13. Adana'da sahte MİT'çi operasyonu!..
    14. Otomobilin çarptığı yaya hayatını..
    15. Belediye Başkan Adayı Yıldız’dan..
    16. Tütüncü: " Vakıf Çiftliği ve eski..
    17. Aşırı terleme nedenleri nelerdir |..
    18. İçişleri Bakanı Soylu Beyoğlu'nda
    19. Trakya, istihdamda en yüksekte
    20. Başkan Yalçın, Orman Haftası..
    21. Lübnan Cumhurbaşkanı’ndan Trump’a sert..
    22. Başkan Can, S plakalı minibüsçüler ve..
    23. Kayseri’de ilk defa resmi beyzbol..
    24. Rusya'dan Golan Tepeleri açıklaması!
    25. Vali Şentürk, girişimci kadınlarla bir..
    26. Cumhuriyet Mahallesi’nin o sorunu..
    27. Mühendislerin tarıma merakı tüm..
    28. "Okutman yapma" vaadiyle..
    29. Bakan Kurum: “7 - 8 ay içerisinde..
    30. Hikmet Karaman: “Sivas’tan alacağımız..
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!