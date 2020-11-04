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Ekonomi Gaziantep’te “Yazılım ve Bilişim Kümesi” kuruldu
Ekonomi

Gaziantep’te “Yazılım ve Bilişim Kümesi” kuruldu

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Teknopark iş birliğinde, kentteki yazılım sektörüne katkı sağlamak amacıyla “Gaziantep Yazılım ve Bilişim Kümesi” kuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 09:36:00 -
Gaziantep’te “Yazılım ve Bilişim Kümesi” kuruldu

Küme, yazılım sektöründe belirlenen firmalara danışmanlık sağlamak ve yazılım firmalarının rekabet gücünü etkileyen eksikliklerin belirlenerek giderilmesi için çalışma yürütecek. Gaziantep’teki yazılım sektöründe faaliyet gösteren 19 firmanın katılmaya hak kazandığı projeyle, Gaziantep’in yanı sıra Türkiye’nin yazılım ihracatına katkı sağlanması, yazılımdaki rekabetçiliğin arttırılması ve yazılım sektörünün gerçek potansiyeline ulaştırılması amaçlanıyor.

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