  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gaziantep’te yasağı ihlal eden 7 yabancı yakalandı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde ikamet izni olmayan şehre kaçak olarak girmeye çalışan 7 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

2020-04-26 21:03:00 -
Gaziantep’te yasağı ihlal eden 7 yabancı yakalandı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde ikamet izni olmayan şehre kaçak olarak girmeye çalışan 7 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.



Gaziantep’in İslahiye ilçesinde ikamet izni olmayan şehre kaçak olarak girmeye çalışan yabancı uyruklu kişiler bekçilerin dikkatinden kaçmadı. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından üzerlerinden çıkan kimlik ve belgeleri inceleyen emniyet ekipleri şahısların 4‘ünün Suriye, 2’si Irak, 1’inin Afganistan vatandaşı olan M.V., H.İ., A.I., Y.A., B.C., M.H., A.M. sürücüsü ve plakası bilinmeyen bir araç ile Şanlıurfa’dan geldikleri öğrenildi. Şahıslar ilçe yetkilileri tarafından İslahiye‘de bir yakınlarının evinde 14 gün süreliğine karantina altına alındı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü konu ile ilgili soruşturma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı